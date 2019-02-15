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Неймар вернется на поле к матчам 1/4 финала Лиги чемпионов

15:36 13 Читати українською
Неймар вернется на поле к матчам 1/4 финала Лиги чемпионов
Неймар / Фото REUTERS

Врач форварда ПСЖ Неймара дал свой прогноз относительно возвращения бразильца в строй.

Физиотерапевт Неймара Рафаэл надеется, что форвард сможет принять участие в четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов (если ПСЖ туда попадет), сообщает Fui Clear.

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"Если все пойдет хорошо и ПСЖ выйдет в четвертьфинал, то Неймар будет готов сыграть там. Но только если все будет идти по нашему плану", – заявил Рафаэл.

Напомним, в первом матче 1/8 финала ЛЧ ПСЖ на выезде уверенно обыграл Манчестер Юнайтед (2:0).

Первые четвертьфинальные поединки турнира состоятся 9-10 апреля.

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Манчестер Юнайтед - ПСЖ: Вторник 12 февраля 2019

Манчестер Юнайтед
Матч окончен
0 : 2
ПСЖ
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ПСЖ ПСЖ Неймар Неймар Лига чемпионов Манчестер Юнайтед - ПСЖ
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