Неймар эпически отметил свой День рождения: звездные гости, танцы на инвалидной коляске, слезы и "новая кость"

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар устроил в Париже помпезную вечеринку по случаю своего 27 дня рождения.
Неймар, который недавно получил тяжелую травму и рискует пропустить около двух месяцев, праздновал вместе с семьей, партнерами по команде и другими знаменитыми гостями. Кроме Буффона, Мбаппе, Дани Алвеса, Ди Марии, Верратти или новичка Паредеса на вечеринке были замечены бразильский певец Уэсли Сафадан, диджей Боб Синклер и чемпион мира по серфингу Габриель Медина.
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Главная звезда ПСЖ сначала передвигался с помощью костылей, а в разгар праздника танцевал на красной инвалидной коляске.
Наиболее эмоциональный момент вечеринки произошел, когда Неймар вышел на сцену, чтобы поздороваться со всеми приглашенными. 27-летний футболист произнес эмоциональную речь, заявив, что хотел бы получить в подарок новую кость. Отметим, что бразилец второй раз за год получил перелом пятой плюсневой кости правой ноги.
"Спортсмены понимают, как мне сложно сейчас быть с костылями, но вы помогаете мне оставаться сильным. Я снова почувствовал себя счастливым, увидев вас: лучших друзей, семью, партнеров по команде. Наиболее мне хотелось бы, чтобы я мог выходить на поле и заниматься тем, что мне нравится больше всего, – играть в футбол. Я хотел бы получить в подарок на день рождения новую кость, это был бы лучший подарок.
Из-за травмы я даже подумывал об отмене вечеринки. Я молился Богу и просил дать мне силы, чтобы я мог пройти все то, с чем столкнулся сейчас. Мне очень трудно оставаться в стороне от футбола, ведь футбол это то, что делает меня счастливым. Вы, мои близкие люди, помогаете мне восстанавливаться. Вы – моя радость. Спасибо всем вам", – сказал Неймар со слезами на глазах.
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