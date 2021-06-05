Бразилия просто не замечает соперников в южноамериканском отборе на чемпионат мира.

Отбор на чемпионат мира, Южная Америка

Бразилия – Эквадор – 2:0

Голы: Ришарлисон, 65, Неймар, 90+4

Очередной жертвой команды Тите стал крепкий Эквадор, который до матча имел лишь на три очка меньше.

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"Банановые" достойно держались на протяжении тайма и сохранили свои ворота "сухими". Впрочем, после перерыва бразильцы увеличили обороты. Особенно старался Неймар. Форвард ПСЖ сначала отдал результативную передачу на Ришарлисона, а под занавес встречи дважды бил пенальти. Первую попытку Ней провалил, но арбитр зафиксировал "заступ" со стороны вратаря эквадорцев Домингеса. Второй удар самого дорогого футболиста мира был лучше – 2: 0.

Сборная Бразилии продолжила идеальный отбор, выиграв 5 матчей из 5-ти. Отрыв от Аргентины вырос до 4 очков.

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