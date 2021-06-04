Континентальное первенство перенесли в Бразилию из Аргентины, ведь на родине Марадоны бурлит пандемия. Правда, в самой Бразилии ситуация с коронавируса не лучше.

Копа Америка-2021: финал первенства примет культовая арена

Ветеранам и легионерам местной сборной не понравился такой ход. В среду, 2 июня, представители "селесао" выразили свое недовольство президенту Бразильской конфедерации футбола Рожерио Кабокло и наставнику сборной Тите. Более того, они расспрашивали о возможности неучастия в соревнованиях в знак протеста, утверждает Ole.

Каземиро, в свою очередь, отказался приходить на пресс-конференцию. Во время нее тренер сборной Бразилии подтвердил факт переговоров с игроками: "У нас очень четкая позиция, и мы сообщили ее президенту. Это был очень откровенный разговор. У нас есть позиция, но мы не собираемся озвучивать ее публично.

Мы попросили игроков сосредоточиться на игре с Эквадором. Сейчас у нас есть приоритет – сыграть хорошо и выиграть. После матчей с Эквадором и Парагваем (5 и 9 июня соответственно – Футбол 24) я выскажу свою позицию. Я не отказываюсь от ответов, а констатирую факты. У нас есть четкая позиция. Я понимаю всех вас, и я также понимаю, что эта позиция важна, и я не уклоняюсь от ответа".

Заметим, подопечные Тите стартуют на домашнем Копа Америка 14 июня матчем против Венесуэлы. До этого они проведут два вышеуказанных поединка отбора на ЧМ-2022.

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