Состоялись поединки 5-го тура квалификации к Чемпионату мира в Южной Америке. Читайте отчет о поединках на "Футбол 24".

Отбор к ЧМ-2022, 5-й тур. Южная Америка

Боливия – Венесуэла – 3:1

Голы: Морено, 5, 83, Бехерано, 60 – Чансельор, 26

Уругвай – Парагвай – 0:0

Аргентина – Чили – 1:1

Голы: Месси, 23, (пен.) – Алексис Санчес, 36

Перу – Колумбия – 0:3

Голы: Мина, 40, Урибе, 49, Луис Диас, 55

Удаление: Трауко, 45 – Муньос, 59

Боливия уверенно одолела Венесуэлу. Главным героем стал экс-нападающий Шахтера Марлос Морено, открыл счет на 5 минуте и оформил дубль на 83-й. Чансельйор один мяч отыграл, а к голевым достижениям Морено присоединился Бехарано.

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Уругвай и Парагвай так и не смогли забить хотя бы гол на двоих. Суарес и Ко больше времени провели в атаках, но им не хватило точности (всего 2 удара в створ из 12 общих), а парагвайцы больше оборонялись, хотя также пытались остро отвечать.

Аргентина также не смогла одержать победу, хотя выигрывала по ходу встречи в Чили. Лаутаро заработал пенальти на 23 минуте, который хладнокровно развел Браво и мяч по разным углам. Чилийцы ответили со стандарта – подача со штрафного, скидка Меделя и Санчес с нескольких метров расстрелял ворота соперника. Во второй половине Аргентина много атаковала, но так и не смогла пробить оборону и осталась с одним набранным баллом после этой встречи.

Колумбия на выезде разгромила Перу. В первой половине Мина открыл счет во встрече, а в 5 минутах Трауко оставил перуанцев в меньшинстве. Урибе и Луис Диас сделали преимущество разгромным, после чего Муньос выровнял составы, получив прямую красную.

Таким образом, лидером остается Бразилия с 12 очками и матчем в запасе, Аргентина вторая с 11 пунктами. На еще три путевки пока что претендуют Эквадор (9 очков), Парагвай и Уругвай (по 7 баллов). Колумбия же имеет худшую разницу мячей, имея также 7 пунктов.

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