Неймар приблизился к возвращению в Барселону – ПСЖ готов пойти на очередные уступки

До открытия летнего трансферного окна остается еще немало времени, но уже понятно, какая сага будет самой обсуждаемой.

История с возможным возвращением Неймара в Барселону набирает обороты. Если в прошлом году, несмотря на все усилия каталонцев, ПСЖ все же отказался отпускать самого дорогого игрока в истории футбола, то, похоже, летом нападающий имеет все шансы вернуться в ряды "сине-гранатовых". Руководство парижан еще раньше решило сделать ставку на Килиана Мбаппе, вокруг которого и будет строить команду, а вот 28-летний Неймар вполне может покинуть клуб за адекватную компенсацию.

Кроме того, шансы бразильца на переход существенно выросли благодаря одному из пунктов ФИФА "Положения о статусе и трансфере игроков", согласно которому после проведения трех полных сезонов за свой клуб футболист имеет право на трансфер в обмен на денежную компенсацию, если ему исполнилось 28 лет.

Неймар в Барселону: бразилец выполнит все условия каталонцев

Ранее СМИ сообщали о готовности чемпионов Франции снизить цену на Нея до 150 млн евро, хотя летом 2017 года парижане выложили Барселоне 222 миллиона. Теперь же парижане рассматривают вариант денежной компенсации и включения в сделку кого-то из игроков каталонцев. В частности, ПСЖ не против переманить Марка-Андре тер Штегена, Клемана Лангле, Нелсона Семеду, Самюэля Умтити, Филлипе Коутиньо, Анутана Гризманна, Усмана Дембеле и Ивана Ракитича. Сейчас ПСЖ размышляет, кто из указанных футболистов мог бы усилить французскую команду, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на французские СМИ.

Интересно, что Ракитич был очень близок к переходу в ПСЖ прошлым летом. Под вопросом будущее и нескольких других игроков Барселоны – тот же тер Штеген не может согласовать новый контракт, а в его услугах уже заинтересована Бавария. Кроме того, недавно сообщалось и о готовности Барсы продать Гризманна, который якобы не оправдывает надежд руководства клуба.

Похоже, Неймар стал немного ближе к возвращению в Барселону. Все свидетельствует о том, что ПСЖ не против отпустить бразильца, а желание Лионеля Месси снова играть рядом с бывшим одноклубником побуждает руководство "блаугранас" делать все возможное для возвращения форварда.

Заметим, в сезоне 2019/20 Неймар провел в составе ПСЖ 22 поединка во всех турнирах и успел забить 18 голов, к которым добавил 10 ассистов. Действующий контракт бразильца с клубом рассчитан до лета 2022 года.

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