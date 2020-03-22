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Барселона сенсационно выставила Гризманна на трансфер

11:12 461 Читати українською
Барселона сенсационно выставила Гризманна на трансфер
Антуан Гризманн / ФК Барселона

"Блаугранас" продолжают шокировать – каталонцы готовы продать своего звездного нападающего Антуана Гризманна.

Руководство каталонской Барселоны решило расстаться с французским форвардом команды Антауном Гризманном и выставило его на трансфер, сообщает издание Sport.es.

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"Сине-гранатовые" планируют усилить состав к следующему сезону, но хотели бы потратить на это как можно меньше денег из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. За 29-летнего француза, которого летом прошлого года каталонцы приобрели у Атлетико за 120 млн евро, "блаугранас" хотели бы получить 100 млн.

В клубе считают, что выступления Гризманна не соответствуют сумме, потраченой на его трансфер, поэтому продажа форварда позволит хотя бы частично вернуть инвестированные в него средства, а также сэкономить на зарплате.

В конце концов, если не удастся продать игрока (которым в свое время интересовались такие гранды как Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Челси и Арсенал), Барселона готова включить Антуана в соглашение или отдать в аренду. В крайнем случае, форвард все же продолжит выступления в команде Сетьена и в следующем сезоне.

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