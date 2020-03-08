ПСЖ божеволіє через Мбаппе: продаж великих зірок, найбільша зарплата в історії, капітанська пов'язка

Кіліан Мбаппе стоїть на порозі доленосного рішення. Він може піти шляхом "галактікос", або ж забрати гроші.

21-річний феномен змушує Париж тремтіти. Чергова глава оповідання під назвою "новий контракт Мбаппе" отримала несподіваний поворот. Видання París United стверджує, що катарські шейхи готові попрощатись майже з усіма зірковими виконавцями, крім молодого француза, звісно. Він не продається, хоча вже через два сезони може піти безкоштовно.

Реал планує продати зіркового хавбека заради трансферу Мбаппе – гранди АПЛ готові допомогти мадридцям

Чинна угода Мбаппе з рідним клубом завершується в червні 2022-го. Найбільш перспективний форвард планети не виявляє особливого бажання продовжувати співпрацю. Час грає проти ПСЖ. Спортивний директор паризького гранда Леонардо розглядає два варіанти розвитку подій, один з яких категорично не влаштовує еміра Катару. Останній має вирішальне слово у питаннях трансферів. Саме його жорстка позиція досі не дозволила Неймару накивати п’ятами з Парк де Пренс. Ситуація Мбаппе – аналогічна.

Вихованець Монако крутить носом, натякаючи на можливий трансфер. Леонардо обмірковує найменші фінансові втрати з потенційно рекордним продажем в історії (близько 300 млн євро), горді шейхи чіпляються за останню соломинку із золота, а Флорентіно Перес пильно стежить за ситуацією з перших рядів. Поки чемпіон світу відмовляється вести перемовини з ПСЖ, мадридці мають серйозний козир для підписання нового "галактіко".

Mbappé é um problema sério quando liga o turbo pic.twitter.com/tgBbrYM2Vb — B24 (@B24PT) March 5, 2020

ПСЖ не зраджує власним принципам. Футболіст хоче піти? Потрібно його озолотити. Точніше – придбати любов за гроші. Продаж Мбаппе – це синонім капітуляції амбіційного проекту, який повинен був підкорювати Європу ледь не щороку. Намагаючись уникнути стратегічного фіаско, Аль-Хелаїфі доручив Леонардо місію (не) можливу – втримати вундеркінда будь-якою ціною... навіть, якщо доведеться позбутись інших лідерів, включно з Неймаром, Ді Марією, Кавані або Верратті!

Бразильця більше не затримують. Його поведінка не вартує колосальних фінансових затрат, вважають боси французького чемпіона. Позбувшись скандального вихованця Сантоса, парижани отримують фантастичні передумови для пролонгації Мбаппе. París United частково відкриває завісу: "Це буде недосяжна для європейських грандів зарплата – більше, ніж заробляє Неймар (38 млн) і Мессі (50 млн)". Понад п'ятдесят мільйонів не отримував жоден гравець в історії.

Прийнявши щедрі дари еміра, Кіліан перетвориться у найбільш високооплачуваного футболіста планети. Крім цього, йому обіцяють статус першої зірки і капітанську пов’язку. Головна проблема ПСЖ – час. Поки відділ спортивного планування готується до літньої трансферної кампанії (переважно "на вихід"), щоб навести порядок з рахунками, Мбаппе невпинно віддаляється. Француз не задоволений своєю роллю в команді, провалами в Лізі чемпіонів і ставленням з боку тренера, який без зайвих докорів сумління садить його на лавку, хоча й на останніх хвилинах. "Прийшов час взяти відповідальність на себе – тут або в іншому місці", – заявив нападник у недавньому інерв’ю France Football.

Барселона визначилась з пріоритетним трансфером – місія (не) можлива

Водночас, L'Équipe розповідає про складні стосунки Мбаппе з ультрас ПСЖ, що також ризикує позначитись на його майбутньому. Примхливу зірку начебто розлютив банер на матчі проти Бордо: "Комбуаре, Жінола та Раї володіли менталітетом переможців. Сілва, Мбаппе і Неймар бояться перемагати?". Небажання клубу відпускати свого провідного гравця на Олімпіаду в Токіо – ще одна причина можливого демаршу "Черепашки". Він хоче вигравати титули, щоб реально претендувати на "Золотий матч", але відчуває, що керівництво зв’язує йому руки, а слабо конкурентна Ліга 1 – суттєво зменшує шанси на футбольний трон. Інша справа – Реал, де значно простіше здобувати індивідуальні нагороди.

Мбаппе не збирається сідати за стіл перемовин щонайменше до середини березня. Спочатку – Ліга чемпіонів, далі – стратегічне рішення. Якщо Париж зазнає чергового фіаско на європейській арені, великої перебудови не уникнути. Француз отримає всі карти в руки: вагомий аргумент, щоб форсувати власний відхід, або ж гарне підгрунтя для торгів за найбільший контракт в історії гри.

Холанд – монстр: принизив пафосний ПСЖ, ледь не побив світовий легкоатлетичний рекорд, перевершив Мессі, Кріша і Мбаппе