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Неймар в Барселону: бразилец выполнит все условия каталонцев

11:38 208 Читати українською
Неймар в Барселону: бразилец выполнит все условия каталонцев
Неймар / Getty Images

Звездный бразилец готов к жестким переговорам относительно его возвращения в Барселону из ПСЖ.

Представители Неймара в очередной раз подтвердили однозначную позицию игрока относительно перехода в Барселону. По информации Sport.es, Неймар готов на все условия "сине-гранатовых", чтобы вернуться в Каталонию.

Неймар до сих пор не ответил ПСЖ предложение продлить контракт – парижане ждут с прошлого года

Вскоре Барселона и Неймар разработают общую стратегию, согласно которой игрок будет оказывать максимальное давление на руководство ПСЖ. В отличие от прошлого лета, в этом году Неймар может уйти за фиксированную сумму согласно регламенту ФИФА – в таком случае размер компенсации будет определять Спортивный арбитражный суд. Адвокаты бразильца и Барселоны подсчитали, что она составит около 180 млн евро.

Чтобы перейти в Барселону, Неймар также готов отказаться от части бонуса, который не был выплачен ему Барселоной в 2016 году. Речь идет о 8,5 млн евро.

Напомним, что действующий контракт Неймара с ПСЖ рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне бразилец сыграл за парижскую команду 22 матча во всех турнирах, в которых забил 18 голов.

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Испания Барселона Барселона ПСЖ ПСЖ Трансферы Барселоны Трансферы ПСЖ Неймар в Барселону Неймар Неймар
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