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Неймар потерял солидную сумму из-за премии The Best

11:43 120 Читати українською
Неймар потерял солидную сумму из-за премии The Best
Неймар / AFP

Форвард французского Пари Сен-Жермен Неймар из-за неудачного предыдущего сезона не попал в список номинантов престижной награды ФИФА The Best.

ПСЖ лишил опального бразильца 3 млн евро, сообщает UOL.

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По информации издания, контрактом Неймара с парижанами был предусмотрен пункт о бонусе за попадание в список претендентов на звание лучшего игрока года по версии ФИФА. Однако, 27-летний форвард не будет бороться за престижный приз. Кроме того, Неймар потерял еще 2 млн в евровалюте из-за опоздания на старт предсезонной подготовки ПСЖ.

Накануне Неймар начал тренировки с общей группой ПСЖ. Ранее сообщалось, что бразилец отказался играть за парижский клуб из-за желания вернуться в Барселону, за которую выступал с 2013 по 2017 годы.

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