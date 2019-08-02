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Неймар втратив солідну суму через премію The Best

11:41 696 Читать на русском
Неймар втратив солідну суму через премію The Best
Неймар / AFP

Форвард французького Парі Сен-Жермен Неймар через невдалий попередній сезон не потрапив у список номінантів престижної нагороди ФІФА The Best.

ПСЖ позбавив опального бразильця 3 млн євро, повідомляє UOL.

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За інформацією видання, контрактом Неймара з парижанами був передбачений пункт щодо бонусу за потрапляння у список претендентів на звання найкращого гравця року за версією ФІФА. Однак, 27-річний форвард не змагатиметься за престижний приз. Крім того, Неймар втратив ще 2 млн у євровалюті через запізнення на старт передсезонної підготовки ПСЖ.

Напередодні Неймар розпочав тренування із загальною групою ПСЖ. Раніше повідомлялось, що бразилець відмовився грати за паризький клуб через бажання повернутись у Барселону, за яку виступав з 2013 по 2017 роки.

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