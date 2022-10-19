Нападающий ПСЖ считает, что вингер Реала и сборной Бразилии Винисиус Жуниор заслужил больше, чем 8 позиция.

По мнению Неймара, его соотечественник должен быть минимум в тройке лучших. А вот по поводу победителя у бразильца нет никаких сомнений – форвард ПСЖ поздравил Карима Бензема с победой и получением награды от France Football.

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"Бензема заслужил. Но только 8 позиция Винисиуса – это невозможно. По крайней мере, тройка", – написал Неймар в Twitter.

К слову, сам 30-летний бразилец не попал в топ-30 номинантов и не имеет в своей коллекции трофеев ни одного "Золотого мяча". Хотя сезон 2022/23 складывается для него удачно. Неймар в 16 матчах за ПСЖ забил 12 голов и отдал 9 ассистов, а команда лидирует в чемпионате и возглавляет квартет в ЛЧ.

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