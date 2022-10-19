Нападник ПСЖ вважає, що вінгер Реала і збірної Бразилії Вінісіус Жуніор заслужив більшого, ніж 8 позиція.

На думку Неймара, його співвітчизник повинен бути мінімум у трійці найкращих. А от щодо переможця у бразильця немає ніяких сумнівів – форвард ПСЖ привітав Каріма Бензема з перемогою і отриманням нагороди від France Football.

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"Бензема заслужив. Але тільки 8 позиція Вінісіуса – це неможливо. Принаймні, трійка", – написав Неймар у Twitter.

До слова, сам 30-річний бразилець не потрапив у топ-30 номінантів та немає у своїй колекції трофеїв жодного "Золотого м'яча". Хоча сезон 2022/23 складається для нього вдало. Неймар у 16-ти матчах за ПСЖ забив 12 голів і віддав 9 асистів, а команда лідирує в чемпіонаті та очолює квартет в ЛЧ.

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