Матч третьего тура чемпионата Франции завершился со счетом 1:0 в пользу провансальцев. В конце игры произошла массовая драка, в результате которой 5 игроков увидели перед собой "красный свет". Форвард ПСЖ Неймар ударил Гонсалеса в голову, а позже обвинил испанца в проявлениях расизма. Альваро утверждает, что подобного не было.

ПСЖ – Марсель – видеообзор резонансного дерби, которое завершилось массовой дракой

"Нет места расизму. Чистая карьера со многими коллегами и друзьями изо дня в день. Иногда нужно научиться проигрывать и принимать это на поле. Невероятные три очка. Спасибо, семья", – написал футболист в своем Твиттере.

К слову, ПСЖ потерпел второе поражение подряд на старте сезона и идет в зоне переходных матчей – на 18-м месте. Марсель с шестью очками поднялся на пятое место. Победа в перенесенном матче первого тура против Сент-Этьена сможет вывести команду в единоличные лидеры.

ПСЖ впервые за 9 лет проиграл Марселю и опустился на дно – Неймар провоцирует драку с пятью удалениями