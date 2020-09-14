Захисник Марселя Альваро Гонсалес відреагував на перемогу над ПСЖ у скандальному матчі.

Матч третього туру чемпіонату Франції завершився з рахунком 1:0 на користь провансальців. Наприкінці гри сталася масова бійка в результаті якої 5 гравців побачили перед собою "червоне світло". Форвард ПСЖ Неймар вдарив Гонсалеса у голову, а пізніше звинуватив іспанця у проявах расизму. Альваро стверджує, що подібного не було.

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"Немає місця расизму. Чиста кар'єра з багатьма колегами та друзями з дня у день. Іноді потрібно навчитися програвати і приймати це на полі. Неймовірні три очки. Спасибі, сім'є", – написав футболіст в своєму Твіттері.

До слова, ПСЖ зазнав другої поразки поспіль на старті сезону і йде в зоні перехідних матчів – на 18-му місці. Марсель з шістьма очками піднявся на 5-е місце. Перемога у перенесеному матчі першого туру проти Сент-Етьєна зможе вивести команду в одноосібні лідери.

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