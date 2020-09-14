ПСЖ – Марсель – 0:1

Гол: Товен, 31

Удаения: Курзава, 90+7, Паередес, 90+7, Неймар, 90+9 – Бенедетто, 90+7, Амави, 90+7

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Поединок запомнился очень грязной игрой – рефери показал 12 желтых карточек игрокам обеих команд. Страсти закипели незадолго до финального свистка, когда после массовой драки 5 игроков увидели перед собой "красный свет".

Гол Флориана Товене на 31-й минуте оказался единственным и позволил Марселю впервые за 9 лет обыграть ПСЖ. Парижане начали сезон с двух поражений в двух матчах и находятся на дне таблицы.

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