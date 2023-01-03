Ранее стало известно, что 30-летний Неймар не приехал в Бразилию на прощание с Пеле, который умер 29 декабря от рака кишки. По словам отца форварда, он не смог прибыть из-за насыщенного графика ПСЖ.

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Далеко не все в Бразилии поняли такой поступок "десятки" сборной. Журналист Хосе Луис Дотена вспомнил Неймару неоднократные поездки на различные вечеринки на протяжении последних лет.

"Если бы Неймар хотел приехать, то сделал бы это. Если бы он надавил на ПСЖ, чтобы его отпустили, то клуб, конечно, отпустил бы его. Он уже несколько раз поступал так, когда ездил на многочисленные вечеринки, то почему сейчас не надавил на клуб, чтобы лично попрощаться с Пеле?

Неймар, как настоящий бразильский футболист, обязан был приехать и поклониться перед гробом Пеле. Это был бы отличный жест для восстановления имиджа бразильского футбола, если он вообще еще существует с такими персонажами, которые забывают свое происхождение и собственную историю", – цитирует Хосе Луиса Дотену UOL.

Напомним, Пеле является единственным трехкратным чемпионом мира в истории футбола. Неймар со сборной Бразилии выиграл только Олимпиаду-2016 и Кубок конфедераций-2013. Чемпионат мира "селесао" не выигрывали с 2002 года – тогда Неймару было всего 10.

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