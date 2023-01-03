Накануне в Бразилии стартовала церемония прощания с легендарным Пеле, которого не стало 29 декабря. Король футбола скончался от рака кишки в возрасте 82 лет.

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Ожидалось, что попрощаться со своим знаменитым соотечественником и кумиром приедет Неймар – действующая десятка сборной Бразилии. Однако церемонию прощания посетил его отец, а самого 30-летнего нападающего не было. Неймар тренируется с ПСЖ и накануне опубликовал в Instagram фотографию из занятия.

"Неймар, к сожалению, не смог присутствовать на похоронах. Ему не удалось вылететь из Франции в Бразилию в столь сжатые сроки. Он попросил меня прийти сюда, чтобы таким способом ознаменовать и его присутствие", – цитирует Неймара-старшего Mirror.

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