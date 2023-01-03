Раніше стало відомо, що 30-річний Неймар не приїхав до Бразилії на прощання з Пеле, який помер 29 грудня від раку кишки. За словами батька форварда, він не зміг прибути через насичений графік ПСЖ.

Неймар не приїхав на похорон Пеле – батько бразильця все пояснив

Далеко не всі у Бразилії зрозуміли такий вчинок "десятки" збірної. Журналіст Хосе Луїс Дотена пригадав Неймару неодноразові поїздки на різноманітні вечірки впродовж останніх років.

"Якщо б Неймар хотів приїхати,то зробив би це. Якщо б він натиснув на ПСЖ, щоб його відпустили, то клуб, звісно, відпустив би його. Він уже кілька разів робив так, коли їздив на численні вечірки, то чому зараз не натиснув на клуб, щоб особисто попрощатися з Пеле?

Неймар, як справжній бразильський футболіст, зобов'язаний був приїхати і вклонитися перед труною Пеле. Це був би відмінний жест для відновлення іміджу бразильського футболу, якщо він взагалі ще існує з такими персонажами, які забувають своє походження та власну історію", – цитує Хосе Луїса Дотену UOL.

Нагадаємо, Пеле є єдиним триразовим чемпіоном світу в історії футболу. Неймар зі збірною Бразилії виграв лише Олімпіаду-2016 та Кубок конфедерацій-2013. Чемпіонат світу "селесао" не вигравали з 2002 року – тоді Неймару було лише 10.

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