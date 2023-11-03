Неймар сделал важный шаг на пути к своему возвращению в футбол.

Форвард сборной Бразилии и Аль-Хиляля 2 ноября перенес операцию на колене в городе Белу-Оризонти, сообщает ESPN. Процедуру проводил Родриго Ласмар, хирург сборной Бразилии и Атлетико Минейро.

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Операция сложилась успешно, и теперь Неймару следует готовиться к длительной реабилитации. Медштаб сборной Бразилии надеется, что звезда успеет вернуться до Копа Америка-2024, которую будут принимать США в июне-июле следующего года. Предыдущие прогнозы были более пессимистическими – 10 месяцев отсутствия, то есть возвращение не ранее августа. "Спасибо Господу! Все хорошо... Теперь следует набраться сил и терпения для выздоровления", – написал сам Неймар в соцсетях.

Напомним, 31-летний бразилец получил травму мениска и передней крестообразной связки левого колена в матче отбора ЧМ-2026 против Уругвая. Лишь летом нападающий перешел из ПСЖ в Аль-Хиляль за 90 млн евро, но в составе саудовского клуба провел всего 5 поединков.

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