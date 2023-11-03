Неймар виконав важливий крок на шляху до свого повернення у футбол.

Форвард збірної Бразилії та Аль-Хіляля 2 листопада переніс операцію на коліні у місті Белу-Орізонті, інформує ESPN. Процедуру проводив Родріго Ласмар, хірург збірної Бразилії та Атлетіко Мінейро.

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Операція склалася успішно, і тепер Неймару слід готуватися до тривалої реабілітації. Медштаб збірної Бразилії сподівається, що зірка встигне повернутися до Копа Амеріка-2024, яку прийматимуть США у червні-липні наступного року. Попередні прогнози були значно песимістичнішими – 10 місяців відсутності, тобто повернення не раніше серпня. "Дякую Господу!

Все гаразд... Тепер слід набратися сил і терпіння для одужання", – написав сам Неймар у соцмережах.

Нагадаємо, 31-річний бразилець зазнав травми меніска і передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна у матчі відбору ЧС-2026 проти Уругваю. Лише влітку нападник перейшов з ПСЖ у Аль-Хіляль за 90 млн євро, але у складі саудівського клубу провів усього 5 поєдинків.

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