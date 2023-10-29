У наставника бразильцев прибавилось проблем из-за травм ключевых игроков. Неймар выбыл на длительный срок из-за разрыва крестообразной связки, а Габи Жезус из Арсенала не играет из-за мышечного повреждения.

Неймар порвал "кресты" и готовится к операции

Как сообщает Trivela, Фернандо Диниз намерен вызвать в сборную Бразилии 32-летнего Алана Патрика. Полузащитник Интернасьонала проводит невероятный сезон и является очень важным игроком для своей команды. В 54 матчах во всех турнирах в активе бразильца 14 голов и 10 результативных передач. Алан Патрик выступал за молодежные сборные Бразилии, а вот в первую команду он так и не попал.

Напомним, что полузащитник известен своими выступлениями за Шахтер. Алан Патрик сыграл за украинский клуб в 178 матчах, в которых забил 26 голов и отдал 35 ассистов. В составе "горняков" бразилец шесть раз завоевывал титул чемпиона Украины. Всего с Шахтером он выиграл 13 трофеев.

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