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Неймар отказывается лететь на сборы ПСЖ – переговоры с Барселоной стали более интенсивными

13:04 17 Читати українською
Неймар отказывается лететь на сборы ПСЖ – переговоры с Барселоной стали более интенсивными
Неймар / Reuters

Бразильский форвард Неймар не планирует возвращаться в Париж и настаивает на своем трансфере из ПСЖ в испанскую Барселону.

Представители 27-летнего бразильца уведомили руководство парижан, что он не поедет в турне команды Томаса Тухеля в Китай, сообщает Sport.es.

ПСЖ представил форму на следующий сезон – Неймар и Мбаппе также снялись в видеоролике, несмотря на слухи о трансфере

Ближайшие 7 дней Неймар собирается провести в Бразилии, надеясь на достижение согласия относительно трансфера в Барселону. По информации издания, вероятность перехода в последние дни значительно выросла и может стать реальностью еще на этой неделе. ПСЖ хочет получить за форварда менее 200 млн евро, а также на Парк де Пренс могут перебраться от одного до 3-х игроков "блаугранас".

Напомним, что два года назад Неймар перешел из Барселоны в ПСЖ за рекордные 222 млн евро.

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