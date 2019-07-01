ПСЖ представил форму на следующий сезон – Неймар и Мбаппе также снялись в видеоролике, несмотря на слухи о трансфере

Главные звезды чемпиона Франции не пропустили официальную презентацию формы на сезон 2019/20.

ПСЖ показал основной комплект формы в официальном видеоролике в твиттере.

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Основные цвета остались неизменными, хотя красно-белая линия посередине стала значительно более выразительной, а также у парижан появился новый титульный спонсор. Особый интерес болельщиков вызвало присутствие на презентации Килиана Мбаппе и Неймара. Более того, именно француз и бразилец стали главными действующими лицами видео, несмотря на все слухи об их уходе.

Напомним, Неймару активно приписывают возвращение в Барселону, а Мбаппе уже долго находится на радаре мадридского Реала.

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