Неймар відмовляється летіти на збори ПСЖ – перемовини з Барселоною стали інтенсивнішими

Бразильський форвард Неймар не планує повертатися до Парижа й наполягає на своєму трансфері з ПСЖ до іспанської Барселони.

Представники 27-річного бразильця повідомили керівництву парижан, що він не поїде в турне команди Томаса Тухеля до Китаю, інформує Sport.es.

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Найближчі 7 днів Неймар збирається провести в Бразилії, сподіваючись на досягнення згоди щодо трансферу в Барселону. За інформацією видання, імовірність переходу в останні дні значно виросла й може стати реальністю ще цього тижня. ПСЖ хоче отримати за форварда менше 200 млн євро, а також на Парк де Пренс можуть перебратися від одного до 3-х гравців "блаугранас".

Нагадаємо, що два роки тому Неймар перейшов із Барселони до Парі Сен-Жермен за рекордні 222 млн євро.

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