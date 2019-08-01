Неймар відмовився грати за ПСЖ

Форвард ПСЖ Неймар не хоче грати за французький клуб.

Неймар серйозно налаштований повернутись у Барселону, за яку виступав з 2013 по 2017 роки. За інформацією sport.es, бразилець відмовився виступати за парижан і наполягає на своєму продажі.

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Раніше була інформація, що представники Барселони та ПСЖ зустрінуться у Ліверпулі для узгодження повернення футболіста на Камп Ноу.

Також, за інформацією джерела, французи приймуть остаточне рішення 10 червня.