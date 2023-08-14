Нападающий сборной Бразилии Неймар не планировал переходить в Аль-Хиляль, но других вариантов не было.

Звездный форвард находится в шаге от переезда в Саудовскую Аравию. Впрочем, Неймар очень хотел продолжить карьеру в Европе. Единственным реальным вариантом была Барселона, но она может себе этопозволить финансово.

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Когда стало очевидно, что каталонцы не помогут, представители бразильца связались с другими клубами. По информации FootballEspana, Реал, Ман Сити, Челси, Ман Юнайтед и Бавария отказались от идеи пригласить Неймара. Дело не только в высокой зарплате игрока. Эти клубы якобы считают, что Ней больше не способен делать разницу на самом высоком уровне.

В конце концов 31-летний форвард согласился перейти в Аль-Хиляль, который щедро заплатит ПСЖ и подготовил чрезвычайно высокую зарплату самому Неймару.

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