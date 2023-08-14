Нападник збірної Бразилії Неймар не планував переходити в Аль-Хіляль, але інших варіантів не було.

Зірковий форвард перебуває за крок від переїзду в Саудівську Аравію. Втім, Неймар дуже хотів продовжити кар'єру в Європі. Єдиним реальним варіантом була Барселона, але вона може собі це дозволити фінансово.

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Коли стало очевидно, що каталонці не допоможуть, представники бразильця зв'язалися з іншими клубами. За інформацією FootballEspana, Реал, Ман Сіті, Челсі, Ман Юнайтед і Баварія відмовилися від ідеї запросити Неймара. Річ не лише у високій зарплаті гравця. Ці клуби нібито вважають, що Ней більше не здатен робити різницю на найвищому рівні.

Зрештою, 31-річний форвард погодився перейти в Аль-Хіляль, який щедро заплатить ПСЖ і підготував надзвичайно високу зарплату самому Неймару.

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