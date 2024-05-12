Звезды мадридского Реала отрываются во время чемпионского парада в столице Испании.

Анчелотти и его банда

Футболисты Реала веселятся с болельщиками на улицах Мадрида. Камавинга решил устроить интерактив для фанов, но наступил на дерьмо лошади полицейских.

Лунину вручают трофей – трансляция чемпионского награждения Реала

Рюдигер не упустил возможности потроллить партнера. Немецкий защитник аж корчился от смеха, показывая на Эдуардо. Впоследствии защитник начал догонять француза.

Оба героя эпизода были основными игроками Реала в чемпионском сезоне. Мадрид выиграл Ла Лигу, а также вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с Боруссией.