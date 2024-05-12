Каталонская пресса разгоняет спекуляции, что Левандовски может покинуть Барселону. Хави якобы не возражает против трансфера, а клуб хочет продать поляка, чтобы не платить 32 миллиона евро зарплаты в следующем сезоне.

Барселона договорилась с форвардом на замену Левандовски – каталонцам приписывали интерес к Довбику

"Глупости, – отреагировал агент форварда Пини Захави в комментарии Meczyky. – Он останется в Барселоне на следующий сезон, 100%".

Левандовски пришел в Барселону летом 2022-го и сразу стал чемпионом Испании. Однако в Каталонии его результативность существенно снизилась, а фаны разочарованы выступлениями суперзвезды – лишь 17 голов и 8 ассистов в текущей Ла Лиге.

Роберт подписал с Барсой контракт на три сезона с возможностью продления еще на год. Последний пункт будет зависеть от количества сыгранных минут в кампании-2024/25.