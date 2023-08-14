Парижане избавятся от одной из своих звезд с огромной зарплатой. Отсутствие Неймара в заявке на матч Лорьяном не было случайным – он готовится сменить клуб.

ПСЖ согласился на трансфер Неймара – теперь все зависит от бразильца

По информации The Athletic, 31-летний нападающий уже проходит медосмотр перед трансфером в Аль-Хиляль. Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии предложил Неймару контракт на два сезона с сумарной зарплатой в 160 миллионов евро.

Напомним, бразилец стал игроком ПСЖ летом 2017 года за 222 млн евро, что до сих пор остается рекордным трансфером в истории футбола. Неймар в общей сложности отыграл за парижан 173 матча, в которых забил 118 голов и отдал 77 ассистов.

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