Неймар объяснил, почему ПСЖ не удалось выиграть Лигу чемпионов. Бразилец заявил, что остается в Париже еще на один сезон.

"Лига чемпионов? У нас была очень сильная команда. Месси, Мбаппе и я – три парня, лучшие в мире. Мы знали это, но, к сожалению, не смогли вписаться вместе в одну схему. Мы хотели выиграть все, но футбол иногда бывает несправедливым, нечестным.

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Будущее? Я надеюсь, что в следующем сезоне я буду в ПСЖ. У меня контракт, никто ничего не сообщал. Даже если между болельщиками и мной не будет большой любви, я буду там (в ПСЖ), с любовью или без любви", – сказал Неймар в комментарии изданию Lequipe.

Напомним, Неймар перешел в ПСЖ из каталонской Барселоны в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро. Действующий контракт бразильца с парижанами действует до лета 2025 года.

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