"Мы играли хорошо? Нет. Мы победили? Да! А больше наc ничего не волнует! P. S. Я надел футболку L-размера. У меня все в порядке с весом. В следующий раз попрошу дать M-размер", – написал Неймар в своем Instagram.

Видаль и Ришарлисон устроили "перестрелку" в сети после матча Чили – Бразилия

Отметим, что на фото с матча против Чили у звездного форварда можно заметить немаленький живот, который может быть свидетельством не самой лучшей физической формы Неймара.

К слову, Бразилия минимально обыграла Чили в матче квалификации к ЧМ-2022, а сам Ней отыграл весь поединок.

ЧМ-2022, отбор: Бразилия минимально одолела Чили, Колумбия и Уругвай потеряли с аутсайдерами, трудовой успех Аргентины