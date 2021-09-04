Неймар оригінально відреагував на критику щодо зайвої ваги
Нападник збірної Бразилії Неймар прокоментував світлини з матчу відбору до ЧС-2022 проти Чилі.
"Ми грали добре? Ні. Ми перемогли? Так! А більше нас нічого не хвилює! P.S. Я надів футболку L-розміру. У мене все в порядку з вагою. Наступного разу попрошу дати M-розмір", – написав Неймар у своєму Instagram.
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Зазначимо, що на фото з матчу проти Чилі у зіркового форварда можна помітити чималенький живіт, який може бути свідченням не найкращої фізичної форми Неймара.
До слова, Бразилія мінімально обіграла Чилі у матчі кваліфікації до ЧС-2022, а сам Ней відіграв увесь поєдинок.
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