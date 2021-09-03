Квалификация к ЧМ-2022 в Южной Америке не менее горячая, чем в Европе.

В августе ветеран сборной Чили Артуро Видаль в Instagram решил запугать команду Бразилии, написав "встретимся через две недели, но теперь без помощи судей".

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Во время матча в рамках отбора к ЧМ-2022 Бразилия минимально на выезде обыграла чилийцев (1:0). Нападающий Эвертона Ришарлисон после этой победы решил вспомнить в сети дерзкие слова Артуро.

Видалю ничего не оставалось, как перейти на личности, и обозвать бразильца "клоуном".

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