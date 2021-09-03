Квалификация ЧМ-2022, КОНМЕБОЛ, 9-й тур

Боливия – Колумбия – 1:1

Голы: Сауседо, 83 – Мартинес, 69

Удаление: Альгараньяс, 90+7 (Б, вторая желтая карточка)

Чили – Бразилия – 0:1

Гол: Рибейро, 64

Перу – Уругвай – 1:1

Голы: Тапия, 25 – Де Арраскаэта, 29

Венесуэла – Аргентина – 1:3

Голы: Сотельдо, 90+4 (пенальти) – Лаутаро, 45+2, Корреа, 71, 74

Удаление: Мартинес, 32 (В)

Эквадор – Парагвай – 2:0

Голи: Торрес, 87, Эстрада, 90+5

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Ослабленной потерей представителей АПЛ сборной Бразилии удалось дожать чилийцев в середине второго тайма. Затяжная атака пентакампеонов завершилась моментом Неймара, но тот не смог переиграть Браво в ближнем бою. Однако, мяч отскочил к Эвертону Рибейро, который с лета технически уложил мяч в угол. Гол ветерана оказался победным.

Легче далась победа "альбиселесте". Успех аргентинцев обеспечил дуэт из миланского Интера. В эндшпиле первого тайма Лаутаро Мартинес реализовал выход один на один с кипером после классной передачи Ло Чельсо. После перерыва же дубль за три минуты оформил Хоакин Корреа. Сначала он мощно пробил с линии штрафной после паса Лаутаро, а затем добил мяч в сетку после сэйва Фариньяса. Гол Йеферсона Сотельдо в добавленное арбитром время принес только эстетическое удовольствие – венесуэлец реализовал пенальти "паненкой".

Зато потеряли очки другие фавориты отбора. На высокогорье колумбийцы повели в счете после результативного соло Рохера Мартинеса. Однако, сборная Боливии отыгралась на 83-й минуте: Фернандо Сауседо разрядил пушку в девятку метров с 30-ти. Уругвайцы же вообще пропустили первыми от Перу. "Инки" повели на 25-й, когда Ренато Тапия неудачно выполнил удар через себя в падении, мяч задел защитника и заскочил в ворота. Сравнял счет Хьорхиан Де Арраскаэта – хавбек точно пробил левой с линии штрафной и установил окончательный результат.

В турнирной таблице Бразилия закрепила лидерство. После семи сыгранных матчей селесао набрали 21 очков, Аргентина имеет 15 пунктов, Эквадор – 12, Уругвай и Колумбия – по 9 баллов.

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