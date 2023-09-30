Неймар опозорился с пенальти, но оформил победу ассистом – бразилец продолжает борьбу за лидерство с Роналду
Аль-Хиляль обыграл Аль-Шабаб в поединке 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".
Чемпионат Саудовской Аравии 2023/24, 8-й тур
Аль-Хиляль – Аль-Шабаб – 2:0
Голы: Кулибали, 68, Митрович, 76
Нереализованный пенальти: Неймар, 37 (Аль-Хиляль)
После Аль-Насра сегодня сыграли еще два лидера первенства. Сначала Аль-Таавон обыграл Аль-Хазем, обогнав таким образом Роналду и Ко (набрали 19 очков, у Аль-Насра 18).
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Игровой день завершали звездный Аль-Хиляль и Аль-Шабаб. Первый тайм прошел без голов и запомнился позорным пенальти от Неймара. Бразилец подошел к мячу, дриботив в стиле Дзадзы (памятный пенальти на Евро-2016), но не сумел переиграть голкипера.
Ней исправился во втором тайме. Сначала он классным навесом с углового нашел в штрафной Калиду Кулибали, который головой вколотил мяч в сетку ворот соперников. А позже Неймар организовал гол для Митровича, разогнав атаку, а затем выкатив сербу. Нападающий забил только со второй попытки, поэтому ассист бразильцу не засчитали.
Таким образом, Аль-Хиляль единолично возглавил турнирную таблицу, набрав 20 очков. Второе и третье места разделяют Аль-Иттихад и Аль-Таавон (по 19), а Аль-Наср пока только четвертый (18).
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