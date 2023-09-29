Аль-Наср обыграл Аль-Таи в поединке 8-го тура, а Криштиану Роналду стал одним из главных героев. Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Чемпионат Саудовской Аравии 2023/24, 8-й тур

Аль-Таи – Аль-Наср – 1:2

Голы: Мисиджан, 79 – Талиска, 32, Роналду, 87, (пен.)

Аль-Наср одержал уже девятую подряд победу в текущем сезоне, одолев Аль-Таи. Счет открыл Талиска на 32 минуте – бразилец реализовал выход один на один после классной передачи Роналду в касание. Талиска еще и мог оформить дубль с шикарного ассиста Криштиану через себя, но арбитр зафиксировал офсайд.

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Удвоить преимущество никак не удавалось, а на 79 минуте Аль-Таи сумел сравнять счет. Однако, победу все же одержал Аль-Наср, а решающий мяч забил Роналду, реализовав пенальти на 87-й минуте.

Таким образом, Аль-Наср набрал 18 очков после 8 сыгранных туров и занимает третью строчку. Аль-Таавон в параллельной игре одержал победу над Аль-Хаземом и вернулся на второе место, а возглавляет первенство Аль-Иттихад.

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CRISTIANO RONALDO WITH ANOTHER ASSIST THIS SEASONpic.twitter.com/ZR0dLouSl7 — Dr Yash  (@YashRMFC) September 29, 2023

Ronaldo with a bicycle assist ?pic.twitter.com/SOCeQy6Z3H — 7 (@NoodleHairCR7) September 29, 2023