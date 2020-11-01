Нападающий ПСЖ Неймар больше не будет даже пытаться устроить свое возвращение в Барселону.

Бразилец перебрался в Париж именно из каталонского клуба, и с тех пор каждый год говорят о вероятном камбэке. Однако теперь Ней закрыл все двери для такого хода событий, сообщает AS.

Неймар готов продлить контракт с ПСЖ – форвард озвучил свои условия

Отмечается, что форвард разочарован ситуацией в клубе и не видит там перспектив для своей карьеры. Во-первых, у Барсы серьезные финансовые проблемы, и она не сможет позволить себе зарплату игрока даже на ее нынешнем уровне. Во-вторых, Неймар также не верит в спортивный успех команды, которая сейчас собрана в Каталонии. Футболист сосредоточится на продлении контракта с ПСЖ.

Добавим, что за все время выступлений за ПСЖ Неймар сыграл 91 матч во всех турнирах, в которых забил 72 гола и отдал 45 результативных передач. В столице Франции бразилец выиграл ряд национальных трофеев и помог команде добраться до финала Лиги чемпионов в 2020 году.

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