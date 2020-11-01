Нападник ПСЖ Неймар більше не буде навіть намагатися влаштувати своє повернення в Барселону.

Бразилець перебрався в Париж саме з каталонського клубу і відтоді кожного літа говорять про ймовірний камбек. Однак тепер Ней зачинив усі двері для такого перебігу подій, повідомляє AS.

Неймар готовий продовжити контракт з ПСЖ – форвард озвучив свої умови

Зазначається, що форвард розчарований ситуацією в клубі і не бачить там перспектив для своєї кар'єри. По-перше, у Барси серйозні фінансові проблеми, і вона не зможе дозволити собі зарплату гравця навіть на її нинішньому рівні. По-друге, Неймар також не вірить у власне спортивний успіх команди, яка зараз зібрана у Каталонії. Футболіст зосередиться на продовженні контракту з ПСЖ.

Додамо, що за весь час виступів за ПСЖ Неймар зіграв 91 матч у всіх турнірах, в яких забив 72 голи і віддав 45 результативних передач. У столиці Франції бразилець виграв низку національних трофеїв та допоміг команді дістатися до фіналу Ліги чемпіонів у 2020 році.

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