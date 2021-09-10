Звезда сборной Бразилии Неймар пожаловался на пренебрежение, с которым часто сталкивается со стороны представителей прессы и не только.

"Очевидно, что команда – это самое важное. Я очень рад быть лучшим бомбардиром Бразилии в отборочных матчах, лучшим ассистентом команды. Скоро, если все пойдет хорошо, для меня будет честью обойти Пеле и стать лучшим снайпером сборной.

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Я не знаю, что мне еще сделать, чтобы люди меня уважали. Это нормально, так происходит уже давно. Репортеры, комментаторы, все остальные. Иногда мне даже не хочется давать интервью, но для важных моментов я делаю это. Пусть подумают немного", – цитирует Неймара Goal.

Заметим, звездный футболист имеет в своем активе 69 мячей в футболке сборной Бразилии. Чтобы сравниться с Пеле, Неймару нужно сделать еще 8 точных выстрелов.

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