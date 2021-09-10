Зірка збірної Бразилії Неймар поскаржився на зневагу, з якою часто зіштовхується з боку представників преси і не лише.

"Очевидно, що команда – це найважливіше. Я дуже радий бути найкращим бомбардиром Бразилії у відбіркових матчах, найкращим асистентом команди. Скоро, якщо все піде добре, для мене буде честю обійти Пеле і стати найкращим снайпером збірної.

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Я не знаю, що мені ще зробити, щоб люди мене поважали. Це нормально, так відбувається вже давно. Репортери, коментатори, всі решта. Іноді мені навіть не хочеться давати інтерв'ю, але для важливих моментів я роблю це. Нехай подумають трохи", – цитує Неймара Goal.

Зауважимо, зірковий футболіст наразі має у своєму активі 69 м'ячів у футболці збірної Бразилії. Щоб зрівнятись з Пеле, Неймару треба здійснити ще 8 влучних пострілів.

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