Неймар, Лионель Месси, Анхель Ди Мария и Леандро Паредес не помогут ПСЖ в матче 5-го тура против Клермона.

Все четверо игроков не смогут сыграть за парижан через матчи Бразилии и Аргентины в рамках квалификации к ЧМ-2022, сообщает RMC Sport. Поединки состоятся в ночь с 9 на 10 сентября, тогда как матч ПСЖ против Клермона запланирован на 11 сентября.

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Интересно, что у Месси есть специальный пункт в контракте с парижанами – в выборе между интересами клуба и сборной Лионель может отдавать предпочтение национальной команде, отмечает Sport.es.

К слову, ПСЖ сейчас является лидером чемпионата Франции после 4 туров, имея в активе 12 очков.

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