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Неймар не смог завершить тренировку сборной Бразилии из-за проблем с коленом

09:52 47 Читати українською
Неймар не смог завершить тренировку сборной Бразилии из-за проблем с коленом
Неймар / Reuters

Форвард Неймар был вынужден покинуть занятие бразильцев из-за боли в левом колене.

Звездного нападающего снова постигли проблемы со здоровьем, информирует Globoesporte.

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Игрок досрочно закончил тренировку сборной Бразилии, которая готовится к Копа Америка-2019. Неймар почувствовал боль в левом колене и решил не рисковать перед ответственным турниром. Врачи провели обследование и не обнаружили тяжелых повреждений, но в дальнейшем будут пристально следить за состоянием лидера "селесао".

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В этом сезоне Неймар пропустил два месяца из-за рецидива травмы пятой плюсневой кости.

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Неймар Неймар Бразилия Бразилия Копа Америка Мир
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