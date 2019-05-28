Неймара лишили статуса капитана сборной Бразилии – повязку получил его друг

Неймар продолжает расплачиваться за свои выходки в прошлом сезоне.

Бразильская федерация футбола отобрала капитанскую повязку у форварда ПСЖ Неймара и передала ее партнеру Джуниора в парижском клубе – Дани Алвесу, сообщает официальный сайт организации.

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36-летний защитник провел самое большое количество матчей за "селесао" (138) из всех игроков, вызванных на сбор перед Копа Америка.

Различные СМИ связывают смену капитана с инцидентом с участием Неймара в финале Кубка Франции. Напомним, ПСЖ уступил Ренну, а звездный форвард не сдержался и ударил болельщика после матча.

Напомним, сборная Бразилии проводит подготовку к Копа Америка, где будет выступать в статусе хозяина. Турнир стартует 14 июня, и продлится до 7 июля.

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