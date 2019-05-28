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Неймара на Дембеле – ПСЖ и Барселона готовят сенсационный обмен звездами

21:52 132 Читати українською
Неймара на Дембеле – ПСЖ и Барселона готовят сенсационный обмен звездами
Неймар и Усман Дембеле / Reuters

Барселона и ПСЖ хотят подорвать трансферный рынок громким обменом нападающих Усмана Дембеле и Неймара.

О возможности звездного бартера сообщил испанский журналист Жерар Ромеро.

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По его информации, клубы уже начали обсуждать условия двойного трансфера. И Дембеле, и Неймар не хотят продолжать выступления за свои текущие команды, поэтому подобное решение выглядит вполне логичным. Пока неизвестно, будет ли кто-то из грандов доплачивать, если сделка все же состоится.

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В текущем сезоне Барселона и ПСЖ ограничились победами в национальных чемпионатах.

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Теги
Испания Трансферы Усман Дембеле Усман Дембеле Неймар Неймар Барселона Барселона ПСЖ ПСЖ
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