Неймара на Дембеле – ПСЖ и Барселона готовят сенсационный обмен звездами

Барселона и ПСЖ хотят подорвать трансферный рынок громким обменом нападающих Усмана Дембеле и Неймара.

О возможности звездного бартера сообщил испанский журналист Жерар Ромеро.

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По его информации, клубы уже начали обсуждать условия двойного трансфера. И Дембеле, и Неймар не хотят продолжать выступления за свои текущие команды, поэтому подобное решение выглядит вполне логичным. Пока неизвестно, будет ли кто-то из грандов доплачивать, если сделка все же состоится.

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В текущем сезоне Барселона и ПСЖ ограничились победами в национальных чемпионатах.