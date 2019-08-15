"Неймар не нужен Барселоне", – Стоичков резко осудил идею возвращения бразильца

Легендарный форвард каталонцев не хочет снова видеть Неймара в форме "блаугранас".

"Барселоне не нужен Неймар. Ему нет места, потому что в команде уже есть важные игроки: Усман Дембеле, Антуан Гризманн, Луис Суарес и Лионель Месси. Где Неймар собирается играть? Он будет бомбой в раздевалке. Лично я не хочу его возвращения.

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Конечно, есть игроки, которые хотят этого и попросили президента сделать все, но Барселона не потратит ни одного евро на трансфер, потому что у них нет денег, чтобы заплатить ПСЖ", – цитирует Стоичкова Goal.

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Напомним, Неймар покинул Барселону в 2017 году, став самым дорогим игроком в истории футбола.