toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ДИНАМО КИЕВ ЛИГА ЕВРОПЫ ТРАНСФЕРЫ ЗАРЯ - ЦСКА СОФИЯ АЗ - МАРИУПОЛЬ

"Неймар не нужен Барселоне", – Стоичков резко осудил идею возвращения бразильца

19:40 128 Читати українською
"Неймар не нужен Барселоне", – Стоичков резко осудил идею возвращения бразильца
Христо Стоичков / Фото из соцсетей

Легендарный форвард каталонцев не хочет снова видеть Неймара в форме "блаугранас".

"Барселоне не нужен Неймар. Ему нет места, потому что в команде уже есть важные игроки: Усман Дембеле, Антуан Гризманн, Луис Суарес и Лионель Месси. Где Неймар собирается играть? Он будет бомбой в раздевалке. Лично я не хочу его возвращения.

Неймар обеспокоен из-за боли в ноге – у бразильца может случиться рецидив травмы

Конечно, есть игроки, которые хотят этого и попросили президента сделать все, но Барселона не потратит ни одного евро на трансфер, потому что у них нет денег, чтобы заплатить ПСЖ", – цитирует Стоичкова Goal.

ПСЖ отстранил Неймара от тренировок с командой

Напомним, Неймар покинул Барселону в 2017 году, став самым дорогим игроком в истории футбола.

blog_ava
Преступление и реабилитация Адриана в видеообзоре матча Ливерпуль – Челси
01:35
2702
Теги
Испания Трансферы Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Христо Стоичков Неймар в Барселону
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
25
мин
АЗ
21:30
Мариуполь
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук