Неймар обеспокоен из-за боли в ноге – у бразильца может случиться рецидив травмы

Нападающий ПСЖ Неймар может получить рецидив старой травмы.

Нападающий ПСЖ Неймар может заработать рецидив старой травмы пятой плюсневой кости, сообщает Le Parisien.

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Глава медицинской службы парижан Эрик Роллан заявил, что у футболиста могут быть осложнения, когда он начнет давать полную нагрузку на свою ногу. По словам специалиста, вероятность рецидива перелома плюсневой кости очень велика.

Напомним, бразилец в начале прошлого года сломал пятую плюсневую кость, из-за чего ему пришлось перенести операцию. В этом году ситуация повторилась, однако хирургического вмешательства уже не было. Из-за травм футболист оба раза пропускал важные матчи ПСЖ в плей-офф Лиги чемпионов.

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