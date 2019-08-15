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ПСЖ отстранил Неймара от тренировок с командой

00:10 29 Читати українською
ПСЖ отстранил Неймара от тренировок с командой
Неймар / фото из соцсетей

Нападающий ПСЖ Неймар не будет тренироваться в общей группе вместе с одноклубниками.

ПСЖ решил наказать Неймара отстранением от работы вместе с командой, уверяет Esporte Interativo.

ПСЖ предложил Реалу включить в соглашение по Неймару звездного вингера мадридцев

По информации издания, бразилец будет тренироваться самостоятельно до тех пор, пока не решится вопрос с его будущим в команде.

К слову, в последнее время главным претендентом на бразильца стал Реал. Также переговоры о трансфере Неймара, который решительно настроен покинуть Париж этим летом, ведет Барселона, которая готова отдать в обмен на бразильца вингера Филиппе Коутиньо и полузащитника Ивана Ракитича.

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Теги
Франция Неймар в Барселону Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ
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