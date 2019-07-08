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Неймар не явился на тренировку ПСЖ – клуб применит санкции

20:47 132 Читати українською
Неймар не явился на тренировку ПСЖ – клуб применит санкции
Неймар / Sky Sports

Форвард ПСЖ Неймар не явился на тренировку команды на фоне слухов о возвращении в Барселону.

ПСЖ на своем официальном сайте сообщил о том, что бразильская звезда Неймар не прибыл на предсезонный сбор команды. Парижане применят санкции против игрока.

Неймар отправится в Барселону на этой неделе, чтобы подписать контракт с каталонцами, – СМИ

Ранее была информация, что Неймар отправится в Испанию для поиска дома и подписания контракта с Барселоной, за которую выступал с 2013 по 2017 годы.

Напомним, футболист не принял участие в Копа Америка-2019, но бразильцы смогли стать чемпионом континента и без него.

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